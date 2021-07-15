Представители ЕР обсудят защиту прав соотечественников на масштабном форуме в Донецке

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Восемьсот участников из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также из РФ ожидаются в четверг в Донецке на форуме "Россия - Донбасс: единство приоритетов", передает ТАСС. Мероприятие было организовано партией "Единая Россия" (ЕР) и Русским центром - общественной организацией, главой которой является лидер ДНР Денис Пушилин, и которая ставит целью укрепление связей региона с РФ.

Среди гостей и участников - представители руководства ЛНР и ДНР, политики, ученые, деятели культуры, преподаватели и студенты, журналисты, военнослужащие, общественные деятели. Ожидается выступление Пушилина и членов фракции "Единая Россия" в Госдуме. В ЕР официально подтвердили участие своих депутатов в работе форума.

В центре внимания делегатов - усилия Москвы в защите прав русскоязычных жителей за пределами РФ, программы социальной поддержки российских граждан.

Как заявил в среду российский писатель и публицист Армен Гаспарян, выбор места проведения форума демонстрирует высокий уровень поддержки Россией жителей Донбасса. "Этот форум - демонстрация поддержки Донбасса. Демонстрация того, что люди не брошены. Донбасс давно сделал свой выбор. Для меня он был, есть и будет русской территорией", - сказал Гаспарян журналистам.

По данным организаторов, участники также будут "представлять достижения современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях". Запланирована и работа интерактивной зоны - онлайн-центра регистрации граждан России, проживающих в Донбассе, на едином портале государственных услуг.

Ранее, 14 июля, в Луганске прошел Форум граждан России с участием жителей ЛНР, ДНР, РФ, Южной Осетии и Абхазии. Обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются граждане России, проживающие за пределами страны, а также о необходимости усиления защиты их прав, в частности, электоральных.