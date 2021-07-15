Салют над Эйфелевой башней стал кульминацией Национального дня в Париже

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Тысячи парижан собрались на улицах столицы в среду вечером, чтобы наблюдать "фейерверк свободы" над Эйфелевой башней, ставший кульминацией празднования Национального дня Франции. Об этом передает ТАСС с места событий.

Как сообщили в мэрии города, в этом году пиротехническое шоу, состоявшееся уже в девятый раз на Эйфелевой башне, получило название "Свобода". В красочном фейерверке, продолжавшемся более получаса, на этот раз преобладали золотые оттенки. Он сопровождался волнами аплодисментов.

Праздник стал символом наступившего освобождения французов от домашнего заточения, которое с небольшими интервалами длилось около года в связи с пандемией коронавируса. Фейерверку предшествовал большой праздничный концерт, устроенный на Марсовом поле. Перед парижанами выступили лауреат международного конкурса имени Петра Чайковского пианист Александр Канторов, скрипач Рено Капюсон, трубач Ибрагим Маалуф, одна из ведущих меццо-сопрано современности Клементин Марген, музыканты Национального оркестра страны.

Санитарные ограничения

Из-за неустойчивой эпидемиологической ситуации столичной мэрии пришлось ввести строгий санитарный протокол. Количество присутствующих на Марсовом поле было ограничено 15 тыс. зрителей, каждый из которых должен был иметь при себе так называемый санитарный пропуск: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов до концерта, сертификат о прохождении полного цикла вакцинации или же справку, подтверждающую перенесенное коронавирусное заболевание. Кроме того, на протяжении концерта зрители должны были оставаться в защитной маске.

В целях безопасности стражи порядка начали уже в дневные часы ограничивать перемещение вокруг Эйфелевой башни. К семи часам вечера были перекрыты для прохода и проезда близлежащие улицы, площадь Трокадеро, а также набережные между мостами Альма и Гренель. В этом периметре были закрыты станции метро. В некоторых городах вечернее шоу и вовсе пришлось отменить в связи с опасным уровнем распространения дельта-штамма.

Вид с крыши на город света

Кроме Марсова поля, парижане старались оккупировать любые возвышенности, предлагающие перспективу на Эйфелеву башню. Так, были заняты холм Монмартр, башня Монпарнас, арка в районе Дефанса, крыши отелей и ресторанов, смотровые площадки прилегающих к Парижу небольших городов, таких как Медон, пришвартованные лодки-дома и прогулочные катера. "Город впервые дышит полной грудью и не боится ни комендантского часа, ни коронавируса", - заметил в беседе с ТАСС житель VII округа Парижа Жан-Ив.

Ранее в этот же день на Елисейских полях прошел военный парад в ознаменование Национального праздника Франции. Торжества возглавил президент республики Эмманюэль Макрон. Глава государства, министры, сенаторы и депутаты были в защитных масках. Иностранных лидеров в этом году на торжества в Париж не приглашали из-за продолжающейся эпидемии коронавируса, но шествие войск по масштабам не уступало парадам в лучшие годы.

В пешем строю прошли около четырех тысяч человек - военнослужащие элитных подразделений, курсанты военных училищ, сотрудники жандармерии и полиции, гражданской обороны, медицинских и технических служб. Парад военной техники открыла пилотажная группа "Патруй де Франс". За ней над Елисейскими полями проследовали самолеты современной эскадрильи "Нормандия - Неман", наследницы знаменитого авиаполка, ставшего в годы Второй мировой войны символом братства по оружию Франции и России. Впервые на параде был показан Griffon - бронетранспортер последнего поколения со значительно улучшенной бронезащитой. Красок параду добавила кавалерия Республиканской гвардии.

Из России во Францию

В этом году исполнилось 200 лет со дня смерти Наполеона I (1769-1821), и часть событий Национального дня об этом напомнила. В мундиры наполеоновской эпохи были облачены военные музыканты. Накануне из России во Францию доставили прах соратника императора, дивизионного генерала Шарля Этьена Гюдена, погибшего во время Русской кампании 1812 года. Его останки обнаружила два года назад под Смоленском франко-российская археологическая экспедиция под руководством историка Пьера Малиновского.

Как сообщила министр-делегат при министре вооруженных сил Женевьев Даррьессек, почести Гюдену республика воздаст в историческом парижском Доме инвалидов 2 декабря. Эта церемония станет заключительным аккордом Года Наполеона во Франции.