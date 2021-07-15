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Расследование убийства президента Гаити

Глава охраны убитого президента Гаити не явился в прокуратуру для дачи показаний

Димитри Эрара и несколько его подчиненных подозревают в бездействии во время атаки на Жовенеля Моиза

ГАВАНА, 15 июля. /ТАСС/. Руководитель службы безопасности убитого на прошлой неделе президента Гаити Жовенеля Моиза не явился в среду в прокуратуру, куда он был вызван для дачи показаний в рамках расследования нападения на резиденцию главы государства. Об этом сообщает агентство EFE.

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Димитри Эрар и несколько его подчиненных подозреваются в бездействии во время атаки на президента. Никто из его охранников тогда не пострадал. Позже власти объявили, что в группу, совершившую нападение, входили не менее 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержана.

Президент Гаити получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.

Теги
ГаитиРасследование убийства президента Гаити
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