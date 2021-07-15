Глава охраны убитого президента Гаити не явился в прокуратуру для дачи показаний

ГАВАНА, 15 июля. /ТАСС/. Руководитель службы безопасности убитого на прошлой неделе президента Гаити Жовенеля Моиза не явился в среду в прокуратуру, куда он был вызван для дачи показаний в рамках расследования нападения на резиденцию главы государства. Об этом сообщает агентство EFE .

Димитри Эрар и несколько его подчиненных подозреваются в бездействии во время атаки на президента. Никто из его охранников тогда не пострадал. Позже власти объявили, что в группу, совершившую нападение, входили не менее 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержана.

Президент Гаити получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.