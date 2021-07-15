СМИ: марокканские моряки спасли более 340 нелегальных мигрантов

РАБАТ, 15 июля. /ТАСС/. Подразделения береговой охраны Королевского морского флота (КМФ) Марокко, патрулирующие районы вдоль средиземноморского и атлантического побережья страны, спасли за минувшие несколько дней 344 нелегальных мигранта, главным образом выходцев из стран субсахарской Африки. Об этом сообщило в среду вечером информационное агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на источники в военном ведомстве.

"Подразделения береговой охраны КМФ, действующие в Средиземном море и на Атлантике, в период с 10 по 14 июля 2021 года спасли в общей сложности 344 нелегальных мигранта, главным образом выходцев из стран субсахарской Африки, в том числе женщин и детей, которые оказались в бедственном положении на борту лодок", - отмечается в коммюнике.

Спасенные люди получили первую медицинскую помощь на борту кораблей КМФ, после чего были доставлены в ближайшие марокканские порты и переданы сотрудникам королевской жандармерии.

Марокко, которое от Европы отделяет узкий Гибралтарский пролив, уже много лет является транзитной страной для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Северной и Тропической Африки в ЕС. По мнению властей, активность преступных сетей, занимающихся переправкой нелегальных мигрантов с территории королевства в страны Евросоюза, в последние годы возросла. Главным направлением потока мигрантов остается Испания.

Подразделения КМФ несут усиленное дежурство с целью воспрепятствовать перемещению в Европу нелегальных мигрантов, а также оказывают им помощь, если беглецы сталкиваются с проблемами в пути.