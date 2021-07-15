Глава МИД Канады обсудил с госсекретарем США ситуацию на Гаити и в секторе Газа

ОТТАВА, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Марк Гарно провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого обсудил с ним ситуацию в Гаити, секторе Газа, а также канадско-американские отношения. Об этом в среду проинформировала пресс-служба МИД Канады.

"Министр Гарно выразил серьезную озабоченность Канады текущим уровнем безопасности в Гаити, подчеркнул важность содействия устойчивому миру и безопасности [в этой стране], а также призвал [власти] Гаити разработать надежный план демократического обновления, включая проведение [президентских] выборов до конца года, - говорится в заявлении. - Министр Гарно и госсекретарь Блинкен договорились работать вместе, чтобы поддерживать гаитянский народ на пути к построению более стабильного, демократического и процветающего будущего".

Также политики заявили о необходимости активизации усилий по разрешению ситуации вокруг палестино-израильского конфликта, в том числе урегулирования "ужасной гуманитарной ситуации в [секторе] Газа". Гарно и Блинкен затронули и тему задержания в 2018 году двух канадских граждан властями Китая, которое Оттава считает незаконным и политически мотивированным.

Кроме того, глава МИД и госсекретарь обсудили двусторонние отношения Канады и США.