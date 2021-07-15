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СМИ: у атлантических берегов Канады в рыболовецких сетях запутались два редких кита

За два года погибли не менее 34 этих животных. Половина из них не смогли освободиться от рыболовецких снастей или столкнулись с кораблями

ОТТАВА, 15 июля. /ТАСС/. Два редких полярных кита, запутавшихся в рыболовецких сетях, обнаружены у берегов Атлантической Канады. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

Млекопитающие, которых еще называют гренландскими китами, были обнаружены в водах залива Святого Лаврентия. В настоящее время группой активистов предпринимаются попытки освободить запутавшихся в рыболовных сетях китов.

В последний раз подобные происшествия с полярными китами фиксировались у канадских берегов в 2019 году. Тогда специалистам удалось освободить несколько животных.

По подсчетам ученых, в Северной Атлантике осталось чуть более 350 гренландских китов. За последние два года у атлантических берегов Канады и США погибли не менее 34 этих животных. В более чем половине случаев их смерть наступила после того, как они не смогли освободиться от рыболовецких снастей или после столкновения с кораблями.

Два года назад Министерство транспорта Канады приняло решение о снижении скорости судов в заливе Святого Лаврентия из-за гибели китов.

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