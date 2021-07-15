Мадуро поручил добиться выдачи из Испании оппозиционера Лопеса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил МИД страны добиться у Испании выдачи одного из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольда Лопеса. По информации прокуратуры страны, он причастен к организации террористической ячейки боевиков, ликвидированной в Каракасе накануне, заявил в среду глава Боливарианской Республики.

"Я поручил главе МИД Хорхе Арреасе связаться с недавно назначенным главой МИД Испании [Хосе Мануэлем] Альбаресом, предъявить ему все доказательства и попросить об экстрадиции Леопольдо Лопеса - главного зачинщика госпереворота, террора, насилия, а теперь еще и преступности. Мы потребуем экстрадиции и будем настаивать на том, чтобы правительство Испании уважало международное право и не становилось пособниками терроризма и насилия против Венесуэлы", - сказал он в ходе трансляции в соцсетях.

По словам политика, идеологические и политические разногласия между Каракасом и Мадридом не могут оправдать игнорирование Испанией "доказанных фактов финансирования и организации терроризма и насилия".

Лопес прибыл в Мадрид 25 октября после того, как он полтора года укрывался в резиденции испанского посла в Каракасе. В 2015 году он был приговорен к 13 годам и 9 месяцам тюрьмы за организацию антиправительственных манифестаций, закончившихся столкновениями и гибелью людей. В 2017 году оппозиционер был переведен под домашний арест, откуда затем сбежал.