Сенат США поддержал законопроект, запрещающий импорт товаров из Синьцзяна

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США поддержал законопроект "о предотвращении принудительного труда уйгуров" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, который фактически вводит запрет на импорт товаров из этого региона Китая, а также предусматривает санкции в отношении физических лиц и организаций. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении сенатора-республиканца Марко Рубио, который был автором инициативы.

"Сигнал Пекину и международным компаниям, которые получают прибыль от принудительного труда в Синьцзяне, ясен - этого больше не будет", - утверждал законодатель.

Законопроект был одобрен единогласно. Ранее он был также поддержан Комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США. Чтобы быть одобренным Конгрессом и поступить на подпись президенту США Джо Байдену, документ должен будет еще пройти через Палату представителей, которая его пока что не рассматривала. В настоящий момент не ясно, когда она может это сделать.

Законопроект фактически предусматривает запрет на импорт всей продукции, произведенной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, поскольку вводится презумпция того, что товары из этого региона произведены с использованием принудительного труда, если не доказано обратного. В результате в соответствии с американским Законом о тарифах от 1930 года поставки этой продукции в США подпадают под запрет. Товары, производители которых смогут доказать, что при их изготовлении не использовался принудительный труд, ввозить в США все еще будет возможно, однако ответственность за то, чтобы подтвердить это, ложится на плечи самих импортеров.

Другие положения

Предполагается также, что министерство внутренней безопасности направит в Конгресс стратегию по предотвращению импорта продукции из Синьцзяна, изготовленной с применением принудительного труда. Она должна включать список организаций, которые, по версии США, якобы сотрудничают с китайскими властями в использовании такого труда. Предполагается, что Служба таможенного и пограничного контроля США запретит ввоз продукции компаний, которые попадут в этот перечень.

Инициатива также предполагает расширение действующих рестрикций по активам и визам в отношении организаций и лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за серьезные нарушения прав человека и использование принудительного труда в СУАР, а также введение новых санкций.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании принудительного труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в СУАР. Весной этого года США, Канада, ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для введения Китаем ответных санкций.