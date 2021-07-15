ЦИК Болгарии объявил партию "Есть такой народ" победителем досрочных выборов в парламент

СОФИЯ, 15 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии подвела окончательные итоги голосования на досрочных парламентских выборах, состоявшихся 11 июля, объявив партию "Есть такой народ" их победителем. Решение комиссии в четверг было опубликовано на ее официальном сайте.

По окончательным данным, за партию "Есть такой народ" отдали голоса 24,08% граждан (657 824 человека), и она делегирует в Народное собрание (однопалатный парламент) страны 65 депутатов. На второй позиции осталась партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил, за которую проголосовали 23,51% избирателей (642 165). Эта коалиция получит 63 депутатских мандата. На третьем месте находится Болгарская социалистическая партия, набравшая 13,39% голосов (365 695), она получит 36 мандатов. Партия "Демократическая Болгария" получила 12,64% голосов (345 329), она также получит 36 мандатов. Движение за права и свободы получило 10,71% голосов (292 439), ему достанутся 29 мандатов. Гражданская платформа "Встань. Мафия вон" набрала 5,01% голосов (136 879) и получила в парламенте 13 мест.

Активность избирателей оказалась рекордно низкой, на участки пришли 42,19% граждан, имеющих право голоса (2 775 410 человек).

Избирательная комиссия удовлетворила просьбу лидера партии ГЕРБ, бывшего премьер-министра Бойко Борисова, который принял решение отказаться от места депутата в парламенте 46-го созыва и написал соответствующее заявление.

Партия "Есть такой народ" уже в понедельник объявила о своих планах самостоятельно сформировать новое правительство Болгарии, что вызвало негативную реакцию со стороны оппонентов, которые в большинстве своем отказываются поддержать эту идею в парламенте, заявляя об отсутствии политического диалога. Прокомментировал итоги выборов и премьер-министр технического правительства страны Стефан Янев, который также обратил внимание на то, что в рамках избирательной кампании отсутствовали полноценные политические дебаты. "Причиной исключительно низкой избирательной активности стало отсутствие осмысленных политических дебатов в предвыборный период. Часть политических сил вообще отказались общаться со своими избирателями. Это признак не только низкой политической культуры, но и тотальное непонимание политики как процесса, поведения и действия", - сказал Янев.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье, 11 июля, и прошли без серьезных нарушений. За 240 мест в 46-м созыве Народного собрания Болгарии боролись представители 23 партий и коалиций.