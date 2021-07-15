Власти Кубы объявили о мерах по противодействию кризису. Гавана возвращается к спокойствию

На площадях в историческом центре и улицах Старой Гаваны стало больше людей. Кто-то просто гуляет, кто-то торгует уличной едой, а кто-то вновь стоит в очереди в магазин - их здесь не было пару дней.

На площади Святого Франциска, где находятся портовый терминал, старинная церковь и деловой центр, возобновился ремонт булыжной мостовой. Рабочие вернулись к своим обязанностям, не смотря на то, что происходило в эти дни.

ГАВАНА, 15 июля. /Корр. ТАСС Евгений Задорожный/. В Гаване в воскресенье прошли антиправительственные протесты и беспорядки, которые стали, пожалуй, самыми крупными за всю постреволюционную историю республики. На следующий день все резко изменилось: в ключевых точках города прошли митинги в поддержку власти, число патрулирующих город полицейских и военных серьезно выросло, а людей на улицах в целом заметно стало меньше. В среду городской антураж стал все более напоминать привычную Гавану.

Открыты кафе, в которых готовят еду и напитки навынос. "Проблем полно, будем бороться. Но я не про беспорядки. Надо аккуратнее сейчас везде, надо беречь себя", - говорит Мария, сотрудница небольшой лавки при государственном кафе. Из товаров - только вода в холодильнике. Рядом конкуренты предлагают купить галеты.

Чуть дальше - частное заведение. Его сотрудник делится воспоминаниями по временам до пандемии, связанными с множеством туристов, но переходя к теме событий воскресенья, меняет тон. "Мы закрылись на три часа раньше, подальше от греха. Никогда не знаешь, во что могут вылиться такие события, даже если и причины для них есть, - рассуждает Карлос. - Может, газировки?". Ассортимент, к слову, значительно шире, чем в государственной лавке.

На уже людной к середине дня улице с открыточной перспективой на купол Капитолия мужчина с "золотыми" часами на руке, увидев корреспондента ТАСС, вполголоса предлагает купить сигары: "Две коробки за €50 отдам. А если нужны евро, могу поменять".

Гавана постепенно возвращается к своему прежнему ритму, и каждый ее житель "борется" по-своему. Кстати, этот глагол (исп. luchar) часто можно встретить в речи кубинцев, так же как и "достать" (исп. conseguir), потому что просто пойти и купить не всегда получается. Либо необходимого нет в магазинах, либо не хватает денег (средняя зарплата по стране - более $100 по официальному курсу).

Обещания реформ

Судя по действиям властей страны, последовавшими за неведением порядка на улицах, у них есть понимание, что эта мера будет иметь лишь временный эффект, если ничего не предпринять для смягчения тягот, с которыми сталкиваются многие кубинцы. В среду вечером телевидение Кубы транслировало собрание президента Мигеля Диас-Канеля, премьера Мануэля Марреро и нескольких министров, которые объявили о мерах по противодействию кризису в стране.

Первая из них - как минимум до конца года разрешается беспошлинный ввоз из-за границы продуктов питания, медикаментов и средств гигиены в объемах, ограничиваемых лишь правилами авиаперевозчика. Именно острая нехватка медикаментов в условиях пандемии стала одной из причин социальной напряженности. К тому же, по заявлениям властей Кубы, этот факт активно использовался для раскручивания антиправительственной кампании в социальных сетях из-за рубежа.

Второе - населению пообещали создать резерв мощностей энергогенерации, что в условиях периодических отключений света крайне необходимо. По информации из соцсетей, ставшие катализатором массовых выступлений в воскресенье протесты в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос к югу от Гаваны начались в том числе и по причине длительного отключения электроэнергии.

Третье - власти заявили о планах постепенной отмены шкалы заработной платы в государственных компаниях, что в теории должно расширить самоуправление предприятий и повысить доходы их сотрудников. Про уровень зарплат уже было сказано ранее.

Сомнений в том, что к этим шагам руководство страны подтолкнули события воскресенья, не очень много. Теперь важно провести эти реформы без сбоев и задержек - почва для недовольства никуда не делась, как и желание различных сил использовать ситуацию в своих интересах. А пока во избежание возможных провокаций на какое-то время наряды полиции все же остаются в символических точках - перед Капитолием и в районе набережной Малекон.