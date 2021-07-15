NYT: подозреваемые в убийстве президента Гаити обсуждали свои планы несколько месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Несколько основных подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза еще несколько месяцев назад обсуждали планы его отстранения от власти. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на сотрудников гаитянской полиции и службы безопасности Колумбии, которые ведут расследование преступления, а также участников обсуждений.

Эти встречи проходили в штате Флорида и в соседней с Гаити Доминиканской Республике в течение последнего года. Правда, их участники утверждают, что речь не шла об убийстве президента, а только о его отстранении от власти. Многие обстоятельства заговора против Моиза пока остаются загадкой, отмечает газета.

"Гаитянская полиция предоставила мало конкретных сведений [о заговоре]. А американские и колумбийские официальные лица сообщили, что их представителям в столице Гаити не удалось поговорить с большинством задержанных, и им приходится полагаться на данные гаитянских властей", - пишет издание.

Репортеры газеты побеседовали с родными бывших колумбийских военных, участвовавших в нападении на резиденцию президента Гаити. По их словам, тот, кто набирал желающих отправиться в Гаити, говорил, что речь идет об операции "по охране важных лиц" в этой стране, которую поддерживает некая американская компания, и обещал хорошо заплатить колумбийцам за участие. В каких-то случаях он утверждал, что операцию поддерживает правительство США.

Гаитянские власти задержали 18 бывших колумбийских коммандос. Всего же, по данным властей, в группу, совершившую покушение на Моиза, входили как минимум 26 граждан Колумбии.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.