Блинкен на встрече с главой МИД Франции обсудил Россию, КНР, Иран и Гаити

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече в Вашингтоне обсудили ряд тем, в том числе Россию, Китай, иранскую ядерную сделку, а также ситуацию в Гаити. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госдепа.

"Они рассмотрели инструменты, доступные для поддержки демократического управления, мира и безопасности в Гаити после шокирующего убийства президента [Гаити Жовенеля] Моиза. Кроме того, они согласились с необходимостью совместных американо-европейских усилий по противодействию российской агрессии <...>, а также нарушению прав человека, принудительным торговым практикам и агрессивной внешней политике КНР. Они также рассмотрели текущие усилия по возвращению к взаимному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной", - сказано в сообщении.

Встреча состоялась в среду.