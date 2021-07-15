Лукашенко назначил Виктора Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, освободив его от должности начальника Военной академии Беларуси, - говорится в сообщении. - Генерал-майор Сергей Куприк освобожден от должности заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ".

В соответствии с указом, Куприк прикомандирован к Государственному секретариату Совета безопасности с оставлением его в кадрах министерства обороны, а на освободившуюся должность начальника Военной академии назначен генерал-майор Геннадий Лепешко, ранее занимавший пост первого заместителя начальника данного учреждения образования.

Лисовский родился 17 октября 1965 года в городе Барановичи Брестской области, окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, а после - Командно-штабной факультет Военной академии Белоруссии и Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военной академии Генерального штаба РФ. Возглавлял Военную академию Белоруссии с декабря 2016 года.