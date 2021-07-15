Министерство туризма Египта не располагает данными о визите делегации экспертов из России

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Министерство туризма и по делам древностей Египта не располагает информацией о сроках визита российской делегации для оценки эпидемической ситуации в стране в рамках подготовки возобновления авиасообщения между городами РФ и курортами арабской республики. Об этом заявили в четверг ТАСС в пресс-службе египетского ведомства.

"К настоящему моменту у министерства туризма нет информации о визите российской делегации", - подчеркнули там. В то же время в Минтуризма указали, что "меры профилактики коронавируса являются одним из важнейших шагов по возобновлению туристического потока в Египет".

В связи с этим, как отмечается, "завершена вакцинация всех работников в туристических зонах Южного Синая и Красного моря". На всех туристических объектах имеются сертификаты безопасности здоровья и регулярно проходит обучение кадров в соответствии с международными стандартами и в координации с Всемирной туристской организацией.

14 июля в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявили, что Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта Хургада и Шарм-эш-Шейх по итогам визита туда российской делегации экспертов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что Россия направит в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидемической ситуации в стране, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, а также возможностей лабораторий и медицинских учреждений.

О возобновлении авиасообщения

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

О возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились 23 апреля текущего года. В начале мая посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что авиационные власти и органы безопасности должны завершить весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения. 8 июля президент РФ отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты.