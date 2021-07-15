Россия и США договорились сотрудничать на климатическом направлении в Арктике

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Спецпредставители президентов РФ и США по вопросам климата Руслан Эдельгериев и Джон Керри договорились о сотрудничестве в вопросах климатической политики в Арктике. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам визита Керри в Москву.

"Они будут работать вместе, а также с другими странами в целях активного содействия результативному проведению 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго и Группе двадцати, деятельность которой вносит вклад в успех вышеуказанного мероприятия. В дополнение к этому они будут сотрудничать на климатическом направлении в Арктике", - говорится в документе, распространенном в четверг аппаратом Эдельгериева.

Кроме того, спецпредставители также намерены работать над следующими темами: спутниковый мониторинг выбросов и поглощений парниковых газов, леса и сельское хозяйство, выбросы черной сажи в Арктике, уменьшение выбросов парниковых газов, не связанных с углекислым газом, включая выбросы метана, обновленные определяемые на национальном уровне вклады и долгосрочные стратегии развития в рамках Парижского соглашения, энергоэффективность, климатическое финансирование, природоориентированные решения и совместные климатические проекты.

Как добавили в аппарате Эдельгериева, совместное заявление приобретает особую актуальность в контексте предстоящей 26-й сессии конференции, а также встреч Группы двадцати и форума ведущих экономик по энергетике и климату и российского председательства в Арктическом совете.

Совместное заявление может стать прологом к наращиванию сотрудничества между Россией и США по климатическим вопросам. Стороны подтвердили желание детально обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес, а также реализовывать конкретные климатические проекты. При этом разногласия по другим аспектам двусторонней повестки предлагается оставить за скобками, полагает Эдельгериев.

Россия в мае получила председательство в Арктическом совете, куда также входят США. Председательство продлится до 2023 года. Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в области защиты окружающей среды.