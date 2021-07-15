Дуке: не все задержанные колумбийцы заранее знали о планах убийства президента Гаити

БОГОТА, 15 июля. /ТАСС/. Полиция предполагает, что большинство колумбийцев, задержанных за убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, были наняты для охраны и заранее не знали о планируемом преступлении. Об этом сообщил в четверг президент южноамериканской страны Иван Дуке.

"На данный момент, согласно информации, которой располагает полиция, была вербовка людей с опытом в области охраны. Из них значительную часть привезли для предполагаемого задания по обеспечению безопасности. Но была такая же небольшая группа, которая, по всей видимости, знала о преступной операции", - сказал он в интервью радиостанции La FM.

По словам президента, уже в Гаити наемникам изменили указания, чтобы "затем при помощи искаженной информации втянуть их в трагические события".

Дуке сообщил, что один из колумбийцев, который был в Гаити, вернулся в Колумбию. "С ним уже связались колумбийские власти, чтобы он дал показания", - добавил президент.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил.

По подозрению в убийстве Моиза были задержаны 23 человека, из них не менее 18 - колумбийцы.