Глава МИД Китая призвал Индию не допускать новых столкновений на спорных участках границы

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Правительство Китая призывает Индию избегать односторонних действий, которые могут привести к новым столкновениям на спорных участках границы. Об этом министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил на переговорах со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром в Душанбе.

"Необходимо закрепить результаты разведения войск, строго следовать двусторонним соглашениям и консенсусу, избегать каких-либо односторонних действий в спорных районах, чтобы предотвратить недопонимания и неверных трактовок, которые могут привести к повторным ситуациям", - приводятся его слова в опубликованном в четверг сообщении МИД КНР.

"Стратегическая позиция КНР в отношении китайско-индийских отношений не изменилась. Взаимные позиции должны не создавать угрозу друг другу, а предоставлять возможности для развития. Два государства являются партнерами, а не соперниками или тем более врагами", - резюмировал он.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе двух стран возникло противостояние, в результате которого произошли столкновения и были погибшие с обеих сторон. Индия и Китай стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. Однако после серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях в феврале Пекин и Нью-Дели начали взаимный отвод войск от линии границы.