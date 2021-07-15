Керри заявил, что Путин предложил совместный с США сбор данных по климату

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Cпецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что глава РФ Владимир Путин в разговоре с ним предложил наладить российско-американское сотрудничество по сбору климатических данных с помощью спутников.

"У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве. К примеру, он предложил, чтобы мы попробовали сотрудничать в рамках сбора информации при помощи спутников, что может быть очень информативным с точки зрения выброса парниковых газов", - сказал Керри в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

"Я думаю, что это очень хорошая идея, которую мы должны очень тщательно изучить", - добавил он. По словам Керри, Путин во время беседы упомянул о вариантах сотрудничества в области декарбонизации, "технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям".

"В общем, президент Путин озвучил целый рад очень позитивных идей. Кроме того, он очень четко подтвердил то, о чем говорил на нашем саммите [в Женеве по теме климата], и согласился с теми оценками, которые сделал я, в том числе о том, что нам надо действовать в течение периода 2020-2030 годов, - отметил спецпредставитель американского лидера. - Я говорил с президентом Путиным об одном аспекте, на который он указал в своем выступлении на саммите: о том, что, даже если мы достигнем нулевого уровня к 2050 году, нам все равно придется вывести триллион тонн углерода из атмосферы. И мы еще точно не знаем, как это сделать или что мы с этим сделаем".

Керри подчеркнул, что нынешнее десятилетие - критическое для борьбы с изменениями климата: сейчас необходимо сделать все, чтобы достичь целей Парижского соглашения и выйти на нулевой уровень выбросов парниковых газов к 2050 году.

Он указал на то, что о результатах его визита в Москву можно будет судить позже по реальным шагам в сфере сохранения окружающей среды. "Лично я глубоко обеспокоен тем, где мы сейчас находимся. Все мы, весь мир. Мы движемся недостаточно быстро. Нам необходимо ускорить сокращение выбросов. Нам необходимо ускорить переход к альтернативной, возобновляемой, устойчивой энергетике. Нам нужно ускорить декарбонизацию существующих видов топлива, если это возможно. А если это невозможно, то мы должны найти иные варианты, которые в конечном счете будут иметь нулевой уровень выбросов", - заключил Керри.

Об итогах визита Керри в Москву

Керри прибыл в Москву с трехдневным рабочим визитом 12 июля. По итогам этой поездки в четверг было распространено совместное заявление спецпредставителей президентов РФ и США по вопросам климата, где отмечается, что стороны намерены работать по организации спутникового мониторинга выбросов и поглощений парниковых газов. Кроме этого, в списке направлений для дальнейшего сотрудничества: энергоэффективность, климатическое финансирование, природоориентированные решения и совместные климатические проекты, уменьшение выбросов парниковых газов, не связанных с углекислым газом и ряд других тем. Спецпредставители президентов РФ и США также договорились о сотрудничестве в вопросах климатической политики в Арктике.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в телефонном разговоре с Керри 14 июля Путин, в частности, подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения и выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. Было констатировано, что климатическая проблематика - одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы.