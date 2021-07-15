СМИ: суд Иерусалима отложил до середины сентября заседание по делам Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Окружной суд Иерусалима перенес с 19 июля на середину сентября заседание по трем делам в отношении бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в злоупотреблениях и коррупции. Об этом сообщило в четверг государственное радио Kan.

По данным радиостанции, прокуратура ходатайствовала о переносе слушаний на более поздний срок в связи с "личным запросом" одного из ключевых свидетелей обвинения. По информации газеты The Times of Israel, очередное заседание состоится 13 сентября.

Обвинительные заключения по трем делам, подозреваемым по которым проходит Нетаньяху, были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2021 года. 21 ноября 2019 года генеральный прокурор Авихай Мандельблит заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Бывший премьер неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.

Нетаньяху явился на три заседания суда - 24 мая 2020 года, а также 8 февраля и 5 апреля 2021 года. В соответствии с установленным порядком в мае прошлого года он подтвердил, что ему понятна суть обвинений, а 8 февраля заявил о своей невиновности. 5 апреля Нетаньяху явился в суд на выступление государственного обвинителя Лиат Бен-Ари, которое он обязан был выслушать лично.

Нетаньяху бессменно возглавлял правительство Израиля на протяжении 12 лет с 2009 года. 13 июня его сменил на премьерском посту Нафтали Беннет, который смог сформировать правительственную коалицию по итогам парламентских выборов, состоявшихся 23 марта.