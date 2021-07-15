Псаки заявила, что встреча РФ и США по кибербезопасности, вероятно, состоялась 14 июля

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что по ее данным встреча российских и американских специалистов, посвященная теме борьбы с кибератаками с использованием программ-вымогателей, могла пройти накануне, в среду, пообещав позднее проверить эту информацию и отметив, что процесс взаимодействия экспертов продолжается с июньской встречи президентов России и США.

"Президент [США Джо Байден] на прошлой неделе говорил нам, что завтра будет встреча американо-российской рабочей группы по вирусам-вымогателям. Не могли бы вы рассказать немного больше об этой встрече?" - спросили Псаки на брифинге. "Вообще это было вчера (в среду - прим. ТАСС)", - отметила на это представитель Белого дома.

Тогда журналистка попросила ее рассказать подробности об итогах встречи и принятых на ней решениях. "Я бы сказала, что встреча, которая, как я полагаю, была вчера, я проверю это для вас еще раз, <...> является частью продолжающегося взаимодействия, которое происходит на уровне экспертов с момента встречи президента [США] с президентом [России Владимиром] Путиным [в Женеве 16 июня]. Это продолжающийся [процесс]", - ответила Псаки.