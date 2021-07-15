Fox: BLM подверглось в США критике за поддержку властей Кубы и призывы отменить эмбарго

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Движение Black Lives Matter (BLM) подверглось в США критике со стороны представителей Республиканской партии за поддержку правительства Кубы и призывы к американским властям отменить торговое эмбарго. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.

Накануне в Instagram BLM появилось заявление, в котором содержалась резкая критика властей США в связи с их позицией по Кубе. "Black Lives Matter осуждает бесчеловечное отношение федерального правительства США к жителям Кубы и требует немедленно снять экономическое эмбарго", - указывалось в заявлении. По словам представителей BLM, население Кубы подвергается "гонениям со стороны властей США за то, что эта страна привержена сохранению суверенитета и права на самоопределение". "Лидеры США десятилетиями пытаются подавить Революцию", - подчеркнули в BLM.

"Мы ожидаем, что президент Байден снимет эмбарго, к чему [бывший американский лидер] Барак Обама призывал еще в 2016 году. Это эмбарго является вопиющим нарушением прав человека и должно быть отменено", - подчеркнули представители движения за права темнокожего населения.

В ответ на это с критикой в адрес BLM обрушились представители Республиканской партии США, представитель которой Дональд Трамп в годы своего президентства приостановил сближение двух стран, начатое его предшественником Обамой. Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио подчеркнул в Twitter, что "банда шантажистов, известная как Black Lives Matter" поддержала "коммунистический режим на Кубе". Сенатор-республиканец от Миссури Джош Хоули в свою очередь отметил, что движение "поддерживает жестокую и угнетательскую диктатуру на Кубе". Бывший сотрудник предвыборной кампании Трампа Джанкарло Сопо назвал заявление BLM отвратительным, отметив, что представители движения "осуждают США и поддерживают режим [Фиделя] Кастро, не упоминая зверства, совершенные этим диктаторским режимом".

Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны 3 января 1961 года после прихода к власти на острове революционного правительства Фиделя Кастро. На протяжении десятилетий обе страны сосуществовали в условиях острой конфронтации, одной из главных характеристик которой стало эмбарго, наложенное американцами на торговлю с Кубой.

США решились на изменение политического курса только с приходом к власти Барака Обамы. В декабре 2014 года он признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Сближение двух стран приостановилось, когда США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в эту страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Ситуация на Кубе

Государственное телевидение Кубы 11 июля проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья заявил, что США напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике. По его словам, в беспорядках участвовали также "лица с криминальным прошлым и маргиналы".