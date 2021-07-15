Лукашенко открыл XXX фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Славянский базар в Витебске" стал одним из символов становления независимой Белоруссии. Об этом в четверг заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

"Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства. Да, бывали очень непростые времена. Но мы берегли "Славянский базар". Вопреки всем трудностям, праздник жил", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, фестиваль стал первым масштабным культурным событием после распада СССР. "Три десятилетия назад мы начали путь "через искусство к миру и взаимопониманию", и нам удалось вписать свой праздник в календарь культурной жизни многих народов, объединить единомышленников более чем из 70 стран", - отметил он.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 14 по 19 июля 2021 года. В нем принимают участие представители более 30 государств.