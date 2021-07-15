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Олимпиада в Токио
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Генсек ООН призвал к соблюдению олимпийского перемирия во время Олимпиады в Токио

Антониу Гутерриш отметил, что "стремление к миру и объединению для общих целей еще важнее в этом году, так как мы боремся за то, чтобы положить конец пандемии"

ООН, 15 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны к соблюдению олимпийского перемирия во время грядущих Олимпийских игр в Японии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы всемирной организации.

"Олимпийское перемирие - это традиционный сигнал к тому, чтобы все пушки молчали в период проведения игр. Люди и народы могут развить эту передышку, чтобы установить длительный режим прекращения огня и найти путь к устойчивому миру <...> Я призываю все стороны конфликтов соблюдать олимпийское перемирие в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио", - сказал он.

Гутерриш также отметил, что "стремление к миру и объединению для общих целей еще важнее в этом году, так как мы боремся за то, чтобы положить конец пандемии".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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ЯпонияГутерриш, АнтониуОлимпиада в Токио
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