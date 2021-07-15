Трамп обвинил Байдена в попытках избежать жесткой критики властей Кубы в свете протестов

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что действующая американская администрация во главе с Джо Байденом целенаправленно избегает жесткой критики руководства Кубы в свете протестов в островном государстве. Соответствующее заявление экс-главы Белого дома было распространено в четверг в его Telegram-канале.

"Отказ администрации Байдена решительно осудить коммунизм и кубинский коммунистический режим - это шутовство на государственном уровне", - полагает республиканец. "Нелепые утверждения администрации Байдена о том, что кубинцы протестуют против допущенных руководством ошибок, а не против жесткой коммунистической тирании - это оскорбление для всех кубинских патриотов, которые страдали, оказались в заключении или погибли в борьбе за свободу", - отметил Трамп.

"Сегодня Демократическая партия [США] стала в такой степени радикально левой, что даже не может выступить против жестокого коммунизма", - добавил бывший американский лидер. Он выступил с утверждением, что многие демократы в США "сами являются коммунистами".

Трамп заверил, что "в полной мере солидарен" с участниками протестов на Кубе. По его версии, администрация Байдена "упускает исторический шанс выступить за свободу и права человека". "Администрация Байдена совершает предательство свободолюбивого народа Кубы. Я боролся за Кубу, а они - нет", - утверждает республиканец.

Государственное телевидение Кубы 11 июля проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья заявил, что США напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике. По его словам, в беспорядках участвовали также "лица с криминальным прошлым и маргиналы".