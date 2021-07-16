Додон выступил за объединение левых партий Молдавии

КИШИНЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон высказался за объединение с другими партиями на левом политическом поле республики, которые выступают оппозицией прозападным политическим силам.

"Левый фланг нужно реформировать. Нужен ребрендинг. <...> Мы готовы и, скорее всего, укрепим наши ряды. Поговорим с представителями других партий левого толка, чтобы предложить проект, идею консолидации левоцентристов, возможно, уже этой осенью", - заявил он в пятницу в видеообращении в социальных сетях.

ПСРМ принимала участие в досрочных выборах в парламент 11 июля в блоке с Партией коммунистов Республики Молдова, которую возглавляет экс-президент Владимир Воронин. По предварительным данным Центризбиркома, выборы выиграла прозападная Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду. Партия получила 52,8% голосов, что дает ей право самостоятельно сформировать правительство. Второе место занял Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом в 27,1%. В парламент также прошла партия "Шор", получившая 5,7%.

После перераспределения голосов остальных почти двух десятков политических партий, которые не прошли в парламент, ПДС получает в новом составе парламента около 63 мандатов из 101. У блока будет 32 мандата, а у партии "Шор" - 6.

Ранее коммунисты и социалисты объявили о формировании единой фракции в парламенте, которая будет в оппозиции к ПДС. По итогам выборов Молдавии ряд экспертов высказали мнение, что после победы прозападных сил отношения республики с Россией в списке приоритетов Кишинева отойдут на второй план и могут ухудшиться.