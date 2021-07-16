В Латвии не зафиксировали роста потока мигрантов на границе с Белоруссией

РИГА, 16 июля. /ТАСС/. Роста потока нелегальных мигрантов на границе Латвии с Белоруссией по-прежнему не наблюдается. Об этом в пятницу сообщил заместитель начальника Государственной службы пограничной охраны республики Иварс Рускулис.

"За последние сутки изменений на латвийско-белорусской границе не было - нарушения не констатированы. Всего в этом году мы выявили три случая незаконного пересечения границы, задержали пять человек. Мы следим за ситуацией в Литве. В целом ситуация [в Латвии] спокойная", - сказал он в эфире Латвийского телевидения.

Погранохрана Латвии ранее обратилась к Национальным вооруженным силам и министерству обороны за помощью в подготовке к возможному наплыву нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. На усиление охраны на восточной границе из-за мигрантов 12 июля уже были направлены 24 земессарга (ополченца). Всего погранохрана просила направить 50 военнослужащих и земессаргов.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 1 795 нелегалов, преимущественно из стран Азии, что в 22 раза больше, чем за весь 2020 год. Правительство Литвы 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако, с учетом политического давления Запада, Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.