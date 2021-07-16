Ассоциация журналистов в Белоруссии сообщила об обысках у сотрудников телеканала "Белсат"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Представители белорусских силовых структур в пятницу проводят обыски у белорусских журналистов, сотрудничающих с польским телеканалом "Белсат" и других представителей медиа. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"К журналисту "Белсат" Игорю Ильяшу пришли силовики", - говорится в сообщении. В ассоциации добавили, что Ильяш - муж осужденной за стрим с акции протеста на так называемой площади перемен в Минске журналистки Екатерины Андреевой.

По данным БАЖ также силовики приходили к журналисткам Галине Абакумчик и Кристине Чернявской, которые сотрудничают с "Белсат". Также обыск проходит и у ведущего программы "Каждый из нас" на "Белсат" Глеба Лободенко.

В БАЖ добавили, что обыски прошли и у журналиста белорусской службы "Радио Свободы" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Валентина Жданко, а также в квартире бывшей сотрудницы этого СМИ Инны Студзинской. По данным БАЖ, она задержана. О визите силовиков также сообщил в Facebook основатель курсов "Мова нанова", журналист Глеб Лободенко. По информации ассоциации, силовики приходили к представителям медиа не только в Минске, но также в Гомеле, Гродно, Пинске и Бресте.

Официального комментария правоохранительных органов Белоруссии по поводу этих событий пока не поступало.

Ранее КГБ республики сообщил, что проводит широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц". Президент Белоруссии Лукашенко 13 июля заявил, что власти Белоруссии пристальное внимание уделят НПО, НКО и западным СМИ. 14 июля в Белоруссии прошли массовые обыски у правозащитников, представителей гражданского общества, активистов, в ходе которых, по данным правозащитников, были задержаны полтора десятка человек. В феврале правоохранители уже проводили многочисленные обыски у правозащитников, в том числе в незарегистрированной Минюстом страны организации "Весна", а также у журналистов и активистов профсоюзов в Белоруссии. Следственный комитет тогда сообщил, что эти мероприятия проходили в "организациях, позиционирующих себя как правозащитные с целью установления обстоятельств финансирования протестов", которые проходили после президентских выборов в августе прошлого года.