{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Венгрии назвал меры ЕК против закона о секс-меньшинствах в школах хулиганством

Еврокомиссия потребовала пересмотра венгерского закона, запрещающего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в школах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Игорь Ленкин/ТАСС
Описание
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Игорь Ленкин/ТАСС

ВЕНА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "легализованным хулиганством" начало Еврокомиссией юридической процедуры устранения нарушений из-за венгерского закона, запрещающего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в школах. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

"Это легализованное хулиганство. <...> Позиция Европейской комиссии постыдна", - сказал Орбан в эфире венгерского радио.

Еврокомиссия потребовала пересмотра венгерского закона, который запрещает использование в школах и других заведениях для несовершеннолетних литературы и материалов, пропагандирующих гомосексуальные отношения.

Теги
ВенгрияОрбан, Виктор
Хакера из России Дениса Токаренко приговорили в Испании к четырем с половиной годам тюрьмы
Также его оштрафовали на €6 млн
Читать полностью