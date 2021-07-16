Премьер Венгрии назвал меры ЕК против закона о секс-меньшинствах в школах хулиганством

ВЕНА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "легализованным хулиганством" начало Еврокомиссией юридической процедуры устранения нарушений из-за венгерского закона, запрещающего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в школах. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

"Это легализованное хулиганство. <...> Позиция Европейской комиссии постыдна", - сказал Орбан в эфире венгерского радио.

Еврокомиссия потребовала пересмотра венгерского закона, который запрещает использование в школах и других заведениях для несовершеннолетних литературы и материалов, пропагандирующих гомосексуальные отношения.