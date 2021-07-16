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Хакера из России Дениса Токаренко приговорили в Испании к четырем с половиной годам тюрьмы

Также его оштрафовали на €6 млн

МАДРИД, 16 июля. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании приговорила к четырем годам и шести месяцам лишения свободы российского хакера Дениса Токаренко. Об этом говорится в распространенном в пятницу решении юридической инстанции.

По ее утверждению, осужденный "создал вредоносную программу, с помощью которой он из своего дома в Аликанте заразил компьютеры банковских учреждений в разных странах мира, что позволило ему удаленно управлять банкоматами, чтобы извлекать деньги и таким образом получить почти €5 млн".

В суде уточнили, что Денис Токаренко получил три года тюрьмы за компьютерное мошенничество, еще по полгода за участие в деятельности преступной группировки, фальсификацию официальных документов и отмывание средств. Кроме того, осужденный оштрафован на €6 млн. Его девушка, гражданка Украины Юлия Глушенкова получила полгода тюрьмы и €300 тыс. штрафа за отмывание денег.

Как пояснили в судебной коллегии, разбирательство началось после уведомления от бельгийских властей о существовании преступной организации, которая занималась мошенничеством в разных странах. Следователи установили, что члены группировки направляли электронные письма сотрудникам банков, выдавая себя за компании, с которыми работали учреждения. После того, как сотрудник банка открывал письмо, вредоносная программа заражала компьютерную систему банка, что позволяло мошенникам "управлять банковскими счетами и банкоматами удаленно".

В суде добавили, что Токаренко смог заразить программой банк Тайваня в 2016 году. Члены группировки сняли наличные в банкоматах учреждения на сумму более $2,6 млн. Однако правоохранительным органам Тайваня удалось арестовать двух человек и вернуть почти все средства. По версии следствия, Токаренко также причастен к аналогичным махинациям в отношении банков Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Румынии.

В решении судебной коллегии Испании уточняется, что Токаренко действовал из Испании и имел трех сообщников, которые находились за пределами королевства. Полученные средства мошенники делили между собой, часть денег также использовалась для оплаты работы третьих лиц.

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