В Белоруссии фигурантам "дела студентов" присудили от 2 до 2,5 лет колонии общего режима

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Суд в Минске назначил фигурантам "дела студентов" от двух до двух с половиной лет колонии общего режима. Об этом сообщила в пятницу незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

"Суд Советского района Минска 16 июля озвучил приговор по делу студентов", - говорится в сообщении. По данным правозащитников, 11 фигурантов получили два года и шесть месяцев колонии, один студент, который признал вину, получил два года колонии.

Всем 12 обвиняемым вменяется организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК). По версии следствия, они разработали план по привлечению в протестную активность после президентских выборов 2020 года студентов и сотрудников вузов.

В ноябре 2020 года фигурантов "дела студентов", среди которых студенты пяти минских вузов, преподавательница и выпускница медуниверситета, задержали. Восьмой месяц они находятся в СИЗО, ходатайства об изменении меры пресечения на более мягкую были отклонены. Фигуранты "дела студентов" признаны правозащитниками политзаключенными.