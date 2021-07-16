Отстраненному главе Конституционного суда Украины предъявили новое обвинение

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило новое обвинение отстраненному указом президента от должности судьи Конституционного суда Украины (КСУ) Александру Тупицкому. Как сообщили в пятницу в офисе генерального прокурора, дело касается несанкционированного доступа в систему Государственной казначейской службы Украины.

"Под процессуальным руководством офиса генпрокурора сообщено о подозрении (в российской практике эквивалентно предъявлению обвинения - прим. ТАСС) бывшего председателя Конституционного суда Украины в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации", - говорится в сообщении в телеграм-канале Генпрокуратуры.

По версии следствия, Тупицкий в сговоре с главным бухгалтером суда вмешались в работу системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, исказив информацию об истинном подписчике. В офисе полагают, что Тупицкий передал возможность электронной подписи бухгалтеру и распорядился незаконно подписывать вместо него платежные и другие документы. "Таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств", - добавили в ведомстве.

Осенью 2020 года между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой КСУ Александром Тупицким начался конфликт после того, как КСУ признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Зеленский тогда назвал это решение угрозой национальной безопасности. 27 марта он отменил указ от 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС. В отношении него также было открыто дело о подкупе свидетеля.

В минувшую среду Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что администрация украинского лидера подаст апелляцию на принятое Верховным судом решение.