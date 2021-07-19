Суд в ФРГ начал процесс по делу бывшей помощницы коменданта концлагеря Штуттгоф

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Региональный суд в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн открыл судебное производство по делу 96-летней жительницы Германии, которая при национал-социалистах служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря инстанции.

По его информации, обвиняемая должна предстать перед судом 30 сентября.

В феврале прокуратура Германии выдвинула обвинения в отношении бывшей помощницы коменданта концлагеря Штуттгоф. Она подозревается в соучастии в убийстве более 10 тыс. человек. Следствие велось с 2016 года.

За шесть лет (1939-1945) в Штуттгофе были заключены 110 тыс. человек, 65 тыс. погибли.