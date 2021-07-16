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Пашинян и замначальника Генштаба ВС РФ обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 16 июля. /ТАСС/. И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Истратов в пятницу в ходе встречи обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

"Никол Пашинян высоко оценил армяно-российское сотрудничество в области обороны, безопасности и возможное дальнейшее плодотворное сотрудничество. Собеседники обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, повестку сотрудничества Генштабов ВС двух стран, а также вопросы региональной безопасности", - отмечается в сообщении кабмина.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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