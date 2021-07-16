ЕС, США и НАТО призвали Киев без промедлений принять реформу Службы безопасности Украины

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Международная консультационная группа, в которую входят представители ЕС, НАТО и США, настаивает на оперативном и окончательном утверждении Верховной радой закона о Службе безопасности Украины (СБУ), где предусматривается демилитаризация спецслужбы. Об этом сообщило в пятницу посольство ЕС на Украине.

"Международная консультационная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США, считает, что законопроект о Службе безопасности Украины в редакции, утвержденной 14 июля комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, открывает обнадеживающие перспективы для реформирования службы и во многом соответствует европейским и евроатлантическим принципам и современной практике. Призываем Верховную раду Украины принять указанный законопроект без промедлений", - говорится в сообщении в Facebook.

В дипломатическом представительстве уверены, что принятие закона позволит трансформировать спецслужбу. "В частности, закон предусматривает сокращение штата и демилитаризацию СБУ, а также постепенное лишение службы всех полномочий по досудебному расследованию", - говорится в сообщении.

Западные партнеры Украины призвали также утвердить сопутствующие нормативно-правовые документы.

"Мы также призываем Верховную раду и правительство Украины как можно скорее сделать следующий шаг - начать практическую реализацию положений закона. Для воплощения реформы в жизнь необходимо также принять дополнительные законодательные акты, в частности, сателлитный закон, который урегулирует порядок передачи Службой безопасности Украины полномочий на проведение досудебного расследования другим органам", - заявили в посольстве, подчеркнув, что намерены и в дальнейшем принимать активное участие в реализации реформы СБУ.

Реформа СБУ

Законопроект о реформе организационно-правовых основ работы СБУ Верховная рада одобрила в первом чтении 28 января. Документ фактически предусматривает реформу спецслужбы. Законопроект предполагает введение новых стандартов социальной и правовой защиты лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству, предоставление полномочий проводить специальные информационные операции и противодействовать проведению антиукраинских информационных спецопераций. Также планируется ликвидация спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, ограничение правоохранительной функции службы за счет постепенной передачи функции досудебного расследования в Госбюро расследований и частичная демилитаризация СБУ с переходом на специальные звания.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что законопроект приближает Украину к европейскому сообществу. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, завершение реформы СБУ, кроме прочего, необходимо для продолжения сотрудничества с МВФ.

Реформа СБУ планировалась еще пять лет назад. В 2016 году Украина и ее международные партнеры разработали концепцию и передали ее в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Через полтора года документ был возвращен в СБУ на доработку. Дальнейшего движения по концепции реформ не было.