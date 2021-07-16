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Вопросы региональной безопасности не обсуждались на онлайн-встрече лидеров экономик АТЭС

СИДНЕЙ, 16 июля. /ТАСС/. Вопросы региональной безопасности не были предметом обсуждения на виртуальной встрече лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая прошла в пятницу под председательством Новой Зеландии. Об этом рассказала глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции по итогам встречи, отвечая на соответствующий вопрос.

"Могу вам точно сказать, что "Белая книга" министерства обороны Японии нами не обсуждалась...Мы не обсуждали вопросы региональной безопасности", - подчеркнула она, отвечая на вопрос журналистам о том, согласна ли Новая Зеландия с позицией японского оборонного ведомства, которое в ежегодном докладе впервые напрямую затронуло вопрос Тайваня, выразив озабоченность возросшей активностью материкового Китая вокруг острова.

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