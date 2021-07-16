В КГБ Белоруссии заявили о продолжении "зачистки от радикально настроенных лиц"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии продолжает реализацию комплекса мер "по зачистке от радикально настроенных лиц". Об этом в пятницу сообщил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

"Комитетом государственной безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами продолжается комплекс мероприятий по зачистке от радикально настроенных лиц. У наиболее активных подписчиков деструктивных телеграм-каналов <...>, в отношении которых имелась оперативная информация о причастности к экстремистской деятельности, проведены обыски. Изъято травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика", - цитирует его агентство БелТА.

Бычек отметил, что получены доказательства причастности отдельных лиц к совершению уголовно наказуемых деяний.

"Таких, как организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участие в них, а также разжигание социальной вражды или розни", - уточнил Бычек.