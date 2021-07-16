Апелляцию на домашний арест главы политсовета ОПЗЖ Медведчука суд рассмотрит 20 июля

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд назначил рассмотрение жалобы на продление на два месяца домашнего ареста главе политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку на 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба суда на официальном сайте в пятницу.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля 2021 года о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого М., назначено на 20 июля 2021 года <...>", - говорится в сообщении.