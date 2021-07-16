СК Белорусии считает негосударственные организации причастными к финансированию протестов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии заявил, что располагает информацией о причастности руководителей и работников некоторых негосударственных организаций и объединений и СМИ к теневому движению финансовых средств, поступающих из-за границы. Об этом сообщил начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК Владимир Шишко.

"В ходе расследования уголовных дел получена достоверная информация о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей средств массовой информации к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию различного рода протестной активности населения Беларуси", - сказал Шишко, слова которого цитирует пресс-служба СК.

Он уточнил, что, в частности, это касается уголовных дел в отношении членов лишенного регистрации общественного объединения "Весна".

"Если говорить об этом более детально, то мы ведем речь о деятельности по сбору лиц в конкретных местах для совершения групповых противоправных действий, оплате административных взысканий, наложенных за участие в незаконных массовых мероприятиях, организации и проведении семинаров по вопросам противодействия правоохранительным органам и другое", - сказал Шишко.

Он также сообщил, что для дополнительной проверки информации о причастности к указанным незаконным действиям членов негосударственных организаций 14-15 июля были проведены обыски по местам жительства граждан и расположения офисов их организаций. По словам представителя СК, в ходе дальнейшего расследования уголовных дел изъятые в ходе обысков предметы, документы и информация будут осмотрены и проанализированы, поле чего будет дана соответствующая правовая оценка, но уже предварительно можно сказать "о причастности ряда организаций и ее членов к незаконной деятельности".

Резонансное дело журналиста

Как добавили в СК, продолжается расследование уголовного дела в отношении арестованного журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова, которого обвиняют, в том числе, в измене государству. Установлено, что он занимался забором денежных средств, переданных в виде закладок в тайниках от представителей организаций BY_help и BYSOL, оплатой штрафов, услуг адвокатов и иных расходов лиц, связанных с их участием в протестной деятельности, в том числе с использованием ранее переданных им банковских платежных карт зарубежных банков. При этом, следствием установлено не менее 700 фактов такой оплаты.

"Следствием получены доказательства, что преступный умысел Александрова был направлен на оказание помощи иностранным организациям Linking Media (BY_help) и Stichting Belarus Solidarity Foundation (BYSOL) в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", - отметил Шишко.

Кроме того, установлены суммы начисленных гонораров гражданину Белоруссии Валентину Жданко как сотруднику компании Radio Free Europe за его журналистскую деятельность в период с 2017 по 2020 год - они варьировались от $2 тыс. до $23 тыс. При этом, суммарно за указанный период ему было начислено более $230 тыс.

КГБ Белоруссии ранее сообщал, что проводит в республике широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц". Президент Белоруссии Лукашенко 13 июля заявил, что власти Белоруссии пристальное внимание уделят НПО, НКО и западным СМИ.