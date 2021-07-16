ЕС призвал Россию способствовать поиску виновных в гибели малайзийского Boeing MH17

БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Евросоюз в очередной раз призвал Россию способствовать расследованию и установлению виновных в гибели рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном в связи с седьмой годовщиной этой катастрофы.

"17 июля исполнится семь лет с момента уничтожения рейса МН17, в результате которого погибли 298 человек 17 национальностей. ЕС выражает полную поддержку всем усилиям по установлению истины и свершению правосудия", - говорится в заявлении.

"Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Евросоюз ожидает, что Россия выполнит свои обязательства и в полном объеме будет участвовать в усилиях по установлению виновных, путем трехсторонних переговоров с участием Австралии, Нидерландов и Российской Федерации", - отмечается в документе.

Трагедия рейса MH17

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования. Голландский суд возобновит 6 сентября слушания по делу MH17.