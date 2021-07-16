В Париже заявили, что Франция поддерживает контакты с РФ и ЕС для защиты прав виноделов

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Франция поддерживает контакты с Россией и Евросоюзом с целью защиты прав своих производителей шампанского. Об этом в пятницу на брифинге заявил представитель МИД республики.

"В тесной связи с профессионалами мы поддерживаем контакты с Россией и действуем на европейском уровне с тем, чтобы защитить права наших производителей на географические индикаторы своей продукции", - отметил дипломат, отвечая на вопрос о действиях Франции в связи с изменениями в российском законодательстве.

Он также напомнил, что министр-делегат по вопросам внешней торговли при министре по делам Европы и иностранных дел Франк Риестер и министр сельского хозяйства и продовольствия республики Жюльен Денорманди посетили 9 июля город Эперне для переговоров с французскими производителями шампанского по поводу ситуации, возникшей после принятия в России закона о виноделии.

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности, слова "игристое вино (шампанское)" заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское". Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.