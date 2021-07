Трамп заявил, что никогда не собирался использовать армию, чтобы остаться у власти

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп никогда не рассматривал возможность привлечения военных для того, чтобы сохранить свою власть после проигрыша на выборах главы государства в 2020 году. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении политика.

"И хотя <...> многие люди говорили о том, что мы должны задействовать военных, я никогда об этом не думал <...>. Так что не было ни переворота, ни разговора о нем, это все пустая болтовня сочинителей лживых новостей и одного генерала, который не имеет об этом никакого понятия", - отмечается в тексте.

Ранее телеканал CNN опубликовал отрывки из книги журналистов газеты The Washington Post Кэрола Леоннига и Филипа Рукера "Я могу сам это исправить" (I Alone Can Fix It), в которой утверждается, что американские генералы, в том числе председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, обсуждали возможность своего ухода в отставку, если бы Трамп, остававшийся на тот момент главой Белого дома, начал отдавать опасные или неправомерные приказы, в том числе по подготовке переворота в стране.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.