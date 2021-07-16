Минск рассчитывает, что российская помощь перекроет последствия санкций

ТАСС, 16 июля. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ожидает, что поддержка Москвы перекроет возможные последствия западных санкций в отношении республики, а работа над необходимым планом, по его словам, уже начата.

"Об этом очень подробно говорили президенты в ходе встречи в Санкт-Петербурге. И дали соответствующие поручения правительствам своих стран", - сказал во время поездки в Витебскую область глава кабинета, чей комментарий журналистам показали в пятницу в эфире телеканала "Беларусь-1".

При этом он не стал раскрывать детали плана, указав только на то, что основные направления работы включают противодействие влиянию рестрикций и меры поддержки со стороны РФ. "Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит", - отметил Головченко.

В среду пресс-секретарь лидера республики Наталья Эйсмонт сообщила, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям Запада.