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Пандемия COVID-19

Байден: соцсети, не реагирующие на дезинформацию о коронавирусе, фактически убивают людей

По словам американского президента, "единственная пандемия, которая сейчас есть, - среди невакцинированных"

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Соцсети, которые позволяют распространять на своих платформах дезинформацию о коронавирусе и вакцинах, тем самым фактически убивают людей, поскольку основная часть заболевших в настоящий момент в США - это те, кто не вакцинировался. Такое мнение выразил в пятницу американский президент Джо Байден, общаясь с журналистами в Белом доме.

Ему был задан вопрос о том, какой сигнал он хотел бы послать таким платформам, как Facebook, по поводу публикуемой на них дезинформации о коронавирусе. "Они убивают людей. Единственная пандемия, которая сейчас есть, - среди невакцинированных. И они убивают людей", - ответил Байден.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 33,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 608,4 тысячи человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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