Зеленский подписал закон о наказании чиновников за недостоверное декларирование доходов

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает для чиновников уголовную ответственность за указание в декларации недостоверных данных. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении офиса главы государства.

"Президент <...> подписал закон "О внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сказано в сообщении.

Депутаты Рады приняли указанный закон с предложениями президента 29 июня.

"Отныне признается умышленным внесение заведомо недостоверных сведений в декларации, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 (около 43,6 тыс. долларов по текущему курсу, а также уровню прожиточного минимума, который действует на Украине с 1 июля) до 2 тыс. (174,3 тыс. долларов), а по действующей редакции - до 4 тыс. (348,6 тыс. долларов) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

Законом также предусмотрены иные санкции в случае нарушения законодательства о декларировании.

Согласно сообщению, размер штрафа за недостоверное декларирование устанавливается в пределах от 3 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ). НМДГ на Украине составляет 17 гривен, или $0,62 по текущему курсу НБУ. То есть штраф может составлять от $1,87 тыс. до примерно $2,5 тыс. Вместе с тем в сообщении есть уточнение, что предельный размер штрафа в ходе повторного рассмотрения проекта был уменьшен до $1,87 тыс. "Размер штрафа устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (по действующей редакции - от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых минимумов доходов граждан, а также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет", - говорится в сообщении.

История вопроса

Введение нормы об уголовной ответственности чиновников за недостоверное декларирование доходов стало отправной точкой конституционного кризиса на Украине осенью 2020 года. Конституционный суд страны признал тогда это положение неконституционным. Это вызвало резкую реакцию президента Владимира Зеленского, поскольку принятие антикоррупционных законов было условием западных партнеров для дальнейшего предоставления кредитов МВФ и так называемого безвизового режима с ЕС. Он внес в Верховную раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании решения о декларировании недействительным и отмене соответствующих изменений в законе "О предотвращении коррупции". Зеленский призвал фракцию "Слуга народа" принять жесткие решения в отношении КС, после чего несколько судей отказались принимать участие в пленарных заседаниях, что привело к фактической блокировке его работы.

4 декабря прошлого года Верховная рада приняла компромиссный вариант закона о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. 24 декабря Зеленский подписал этот закон. 27 января он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об одобрении законопроекта, предусматривающего ужесточение уголовного наказания для чиновников за недостоверное декларирование. Норму об ужесточении уголовной ответственности рекомендовала к принятию также Венецианская комиссия.