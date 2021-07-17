Спецпосланник США по климату Керри отправится с визитом в Великобританию и Италию

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри, недавно завершивший визит в Москву, отправится в Великобританию с 20 по 21 июля, в Италию - с 21 по 23 июля, а затем опять вернется в Лондон 24-26 июля. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.

В Лондоне Керри выступит с речью на тему "срочной необходимости действий, направленных на борьбу с изменением климата". В Италии с 22 по 23 июля спецпосланник американского президента примет участие во встрече министров окружающей среды "Большой двадцатки".

В период с 24 по 26 июля Керри снова вернется в Лондон, чтобы обсудить подготовку к 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября, отмечается в документе.