Митинг противников властей Кубы проходит у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Акция протеста против политики руководства Кубы проходит в пятницу перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Число митингующих последовательно росло на протяжении недели. Если сначала здесь устраивались одиночные пикеты, а в последующие дни у здания всемирной организации собирались около 10 человек, то сейчас их уже насчитывается несколько десятков. Они скандируют "Свобода", а также "Родина и жизнь" в противовес известному лозунгу кубинских властей "Родина или смерть".

Обстановка на месте проведения акции спокойная, полиция в происходящее не вмешивается.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.