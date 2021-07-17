{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Митинг противников властей Кубы проходит у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Обстановка на месте проведения акции спокойная, полиция в происходящее не вмешивается, передает корреспондент ТАСС
Акция в поддержку протестующих на Кубе у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке Владимир Костырев/ТАСС
Описание
Акция в поддержку протестующих на Кубе у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
© Владимир Костырев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Акция протеста против политики руководства Кубы проходит в пятницу перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Число митингующих последовательно росло на протяжении недели. Если сначала здесь устраивались одиночные пикеты, а в последующие дни у здания всемирной организации собирались около 10 человек, то сейчас их уже насчитывается несколько десятков. Они скандируют "Свобода", а также "Родина и жизнь" в противовес известному лозунгу кубинских властей "Родина или смерть".

Обстановка на месте проведения акции спокойная, полиция в происходящее не вмешивается.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.

Теги
СШАКубаДиас-Канель, Мигель
Дело Виктора Бута
Российские дипломаты посетили Виктора Бута в американской тюрьме
Это было необходимо для оказания консульско-правового содействия
Читать полностью