Двух жителей Калифорнии обвинили в сговоре с целью поджога резиденции губернатора

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Власти штата Калифорния предъявили обвинения двум местным жителям в сговоре с целью поджога губернаторской резиденции и одного из отделений Демократической партии США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте федеральной прокуратуры Северного округа Калифорнии.

По сведениям властей, Иэн Бенджамин Роджерс и Джаррод Коупленд приступили к планированию нападений вскоре после состоявшихся в ноябре 2020 года в США президентских выборов. Роджерс был арестован в январе, Коупленд - ранее на этой неделе.

В доме Роджерса власти обнаружили более 45 единиц огнестрельного оружия, а также пять самодельных взрывных устройств. Согласно информации прокуратуры, американцы намеревались, в частности, с помощью бутылок с зажигательной смесью устроить пожар в особняке, который является официальной резиденцией губернатора Гэвина Ньюсома, а также в одном из отделений Демократической партии в городе Сакраменто (штат Калифорния). Ньюсом является демократом.

Как отмечается в заявлении, Роджерс и Коупленд осознавали, что их посчитают "внутренними террористами". По версии следствия, они надеялись, что их действия позволят "начать движение с целью свержения правительства". Американцам может грозить тюремное заключение продолжительностью несколько десятков лет.

Согласно данным местных СМИ, Роджерс и Коупленд являлись сторонниками предыдущего президента США Дональда Трампа и были крайне недовольны его поражением на выборах.