В США суд частично прекратил действие программы по защите мигрантов от депортации

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Техас постановил частично прекратить действие программы, которая позволяла узаконить пребывание в США сотням тысяч нелегальных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними. Об этом говорится в документах, поступивших в пятницу в электронную базу суда.

Указанная программа начала действовать при 44-м президенте США Бараке Обаме. Она подвергалась жесткой критике со стороны республиканцев, которые неоднократно пытались отменить ее. Разбирательство было начато в 2014 году по инициативе властей ряда американских штатов, где ключевые посты занимают республиканцы, в том числе Техаса.

В постановлении судьи Эндрю Хейнана говорится, что администрация Обамы нарушила закон, когда начала выполнение данной программы. Судья сослался на то, что Конгресс не давал разрешения Министерству внутренней безопасности (МВБ) США предоставлять какие-либо послабления находящимся в стране нелегальным иммигрантам.

Согласно постановлению МВБ больше не может принимать заявки на участие в программе. Вместе с тем решение Хейнана никак не касается всех, кто уже начал участвовать в программе с целью узаконить свое пребывание в стране.

Заявки могли подать иностранцы, которые находятся на американской территории нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на июнь 2012 года. Запросы принимались от тех, кто был младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жил в стране непрерывно с июня 2007 года. Имелись и другие требования. Программа позволила легально избежать депортации из США сотням тысяч иностранцев.