Обстановка в Гаване после массовых беспорядков нормализовалась

ГАВАНА, 17 июля. /ТАСС/. Наряды полиции, направленные на патрулирование центральных районов кубинской столицы после массовых беспорядков 11 июля, продолжают нести дежурство. Как передает в пятницу корреспондент ТАСС, в городе наблюдается спокойная обстановка.

Патрули в настоящее время видны на главной гаванской набережной Малекон, в окрестностях Капитолия и на территории муниципалитета Центральная Гавана. По официальным данным, беспорядков в столице в четверг не зафиксировано.

На Малеконе идет подготовка к манифестации сторонников правительства с требованиями предотвратить вмешательство из-за рубежа во внутренние дела страны. Мобильный интернет в городе функционирует без серьезных перебоев, однако доступ в Facebook, WhatsApp и Instagram до сих пор ограничен. Магазины и заведения общепита работают в соответствии с санитарными нормами, введенными для предотвращения распространения коронавируса: обязательно социальное дистанцирование, рестораны ведут обслуживание только навынос.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками.