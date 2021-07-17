Лукашенко вывел "Белоруснефть" из состава попавшего под санкции США "Белнефтехима"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вывел производственное объединение "Белоруснефть" из подчинения концерну "Белнефтехим". Соответствующий указ президента опубликован в субботу на Национальном правовом портале.

Новым документом вносятся изменения в ранее принятый указ "О создании государственного производственного объединения "Белоруснефть", в частности, из него исключен подпункт 2.5 пункта 2, который определяет, что производственное объединение находится в подчинении у Белорусского государственного концерна по нефти и химии ("Белнефтехим"). Соответственно, исключен подпункт, по которому генеральный директор "Белоруснефти" назначается и освобождается от должности главой "Белнефтехима" по согласованию с президентом.

США возобновили с 3 июня действие санкций в отношении девяти государственных предприятий нефтехимической отрасли Белоруссии. В Министерстве финансов США сообщили, что речь идет о компаниях "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американском филиале, "Белшина", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк стекловолокно". Компаниям и гражданам США предписывалось прекратить работу с этой даты с вышеуказанными белорусскими компаниями, а также структурами, в которых им принадлежит доля в 50% или более.